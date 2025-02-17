Сегодня, 09:06

Сегодня, 09:06

Распоряжением Главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен первым заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz.

Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года.

1996-1998 гг. – преподаватель-стажер, преподаватель КазГАУ;

1998-2014 гг. – ведущий специалист, директор департамента Национального банка Республики Казахстан;

2014-2015 гг. – управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";

2015-2018 гг. – заместитель заведующего, заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

2018-2019 гг. – помощник Президента Республики Казахстан;

2019-2020 гг. – ответственный секретарь министерства финансов Республики Казахстан;

2020-2022 гг. – министр финансов Республики Казахстан;

2022-2024 гг. – заместитель Премьер-министра – министр финансов Республики Казахстан;

С 20 мая 2024 года был советником Президента Республики Казахстан.