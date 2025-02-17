Ерулан Жамаубаев назначен первым зампредом Нацбанка Казахстана
Президент подписал соответствующий указ.
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Распоряжением Главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен первым заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz.
Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года.
1996-1998 гг. – преподаватель-стажер, преподаватель КазГАУ;
1998-2014 гг. – ведущий специалист, директор департамента Национального банка Республики Казахстан;
2014-2015 гг. – управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";
2015-2018 гг. – заместитель заведующего, заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;
2018-2019 гг. – помощник Президента Республики Казахстан;
2019-2020 гг. – ответственный секретарь министерства финансов Республики Казахстан;
2020-2022 гг. – министр финансов Республики Казахстан;
2022-2024 гг. – заместитель Премьер-министра – министр финансов Республики Казахстан;
С 20 мая 2024 года был советником Президента Республики Казахстан.
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