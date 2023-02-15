Ертысбаев пригрозил подать в суд на блогера за клевету

Фото: Ертысбаев Live

Ермухамет Ертысбаев намерен подать в суд на блогера Ербола Едилова за нарушения, связанные с предстоящими парламентскими выборами. Об этом он сообщил на своём Youtube-канале, передаёт BaigeNews.kz.

Политик напомнил о том, какие штрафы предусмотрены за нарушение Закона "О выборах".

"В Уголовном за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинение существенного вреда и законным интересам граждан или организациям, в данном случае политическим партиям, либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до трех тысяч МРП, а это 10 350 000 тенге. Мы обратимся непременно в Генеральную прокуратуру, я хочу создать прецедент", - сказал Ертысбаев.