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  • Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента назначен
akorda.kz Сегодня, 09:11
183
Сегодня, 09:11
183
Фото: akorda.kz

Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента назначен

Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента. Указ о назначении Президент подписал в пятницу, девятого декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом Главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, он освобождён от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в документе. 

Ранее президент освободил от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Малика Мурзалина.

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#назначение #Указ Главы государства
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:11
183
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