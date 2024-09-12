Ермурат Бапи требует увеличить бюджет на сферу обороны
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Депутат Мажилиса Ермурат Бапи в ходе презентации проекта трехлетнего бюджета остался недоволен запланированными расходами на оборону Казахстана и потребовал увеличить их, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Ермурат Бапи, обращаясь к представителям Кабмина, заявил, что в 2030 году есть риск войны.
"По поводу риска войны - это не моё мнение. Это мнение экспертов. Военных экспертов, включая наших отечественных при военном ведомстве. Об этом уже открыто высказываются, что в 2030 году возможны какие-то локальные конфликты, связанные с Казахстаном или Центральной Азией. Я понимаю, и эксперты не могут точно сказать, и я, как депутат, представитель законодательной власти, не могу сказать конкретно. Эксперты аргументируют это тем, что геополитическая ситуация в мире зарождает в странах Центральной Азии военные конфликты", - пояснил своё заявление журналистам в кулуарах Мажилиса депутат.
При обсуждении бюджета он задал вопрос, сколько в ВВП будут занимать расходы на сферу обороны, вооружение, государственные заказы на военную технику. Какой объем ВВП будет занимать в бюджете на 2025, 2026 и 2027 года.
"В прошлом году на вооруженные силы было направлено 0,7% к ВВП, в этом году 0,4% к объему ВВП. Весь мир вооружается. Евросоюз ставит задачу довести расходы на оборону до 3% к ВВП. Польша уже запланировала военный бюджет на следующий год в 3% к ВВП. А у нас 0,4%. Что за заговор это? Когда по статистике в мире в 70 странах идут конфликты, у нас рядом в соседних странах идет война, а мы как будто ничего не было. Я понимаю, дефицит бюджета, проблема со средствами, кризис в экономике. Но всё это ничего не будет значить, если вдруг у нас сбудутся риски. Поэтому я буду требовать увеличить бюджет на оборону. Вплоть до Президента дойду", - сказал Бапи.
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