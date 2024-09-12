Ермурат Бапи требует увеличить бюджет на сферу обороны

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи в ходе презентации проекта трехлетнего бюджета остался недоволен запланированными расходами на оборону Казахстана и потребовал увеличить их, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ермурат Бапи, обращаясь к представителям Кабмина, заявил, что в 2030 году есть риск войны.

"По поводу риска войны - это не моё мнение. Это мнение экспертов. Военных экспертов, включая наших отечественных при военном ведомстве. Об этом уже открыто высказываются, что в 2030 году возможны какие-то локальные конфликты, связанные с Казахстаном или Центральной Азией. Я понимаю, и эксперты не могут точно сказать, и я, как депутат, представитель законодательной власти, не могу сказать конкретно. Эксперты аргументируют это тем, что геополитическая ситуация в мире зарождает в странах Центральной Азии военные конфликты", - пояснил своё заявление журналистам в кулуарах Мажилиса депутат.

При обсуждении бюджета он задал вопрос, сколько в ВВП будут занимать расходы на сферу обороны, вооружение, государственные заказы на военную технику. Какой объем ВВП будет занимать в бюджете на 2025, 2026 и 2027 года.