Ермек Маржикпаев прокомментировал свою отставку

Бывший глава Министерства туризма и спорта РК написал пост в Facebook после своей отставки, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня завершаю свою работу на посту Министра туризма и спорта РК. Это был важный и значимый этап в моей жизни. Искренне благодарю Президента и Правительство за оказанное доверие, а также всех коллег за плодотворное сотрудничество. Верю, что начатые инициативы будут продолжены и принесут свои плоды в развитие отечественного туризма и спорта", — написал Маржикбаев.

Напомним, сегодня утром президент страны освободил Ермека Маржикпаева от должности Министра туризма и спорта РК, которую он занимал с сентября прошлого года.

Накануне на расширенном заседании коллегии ведомства Маржикпаев раскритиковал выступление казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Он заявил, что несмотря на участие казахстанских спортсменов в соревнованиях по 25 видам спорта, медали удалось завоевать только по пяти.

Ранее корреспондент BaigeNews.kz рассказывал, чем запомнился Маржикпаев на посту министра.