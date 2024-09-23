Ермек Маржикпаев получил новую должность
Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:57Сегодня, 17:57
96Фото: primeminister.kz
Экс-министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев назначен советником премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz.
Маржикпаев родился в 1969 году в Астане.
Окончил Акмолинский государственный педагогический институт, университет "Туран", Кокшетауский университет.
В 2019-2023 годы был акимом Акмолинской области.
После - министр туризма и спорта РК.