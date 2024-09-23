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Ермек Маржикпаев получил новую должность

Сегодня, 17:57
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
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Фото: primeminister.kz

Экс-министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев назначен советником премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz.

Маржикпаев родился в 1969 году в Астане.

Окончил Акмолинский государственный педагогический институт, университет "Туран", Кокшетауский университет.

В 2019-2023 годы был акимом Акмолинской области.

После - министр туризма и спорта РК.

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