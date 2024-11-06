Ермаганбет Булекпаев назвал три своих достижения на посту акима Карагандинской области
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Ермаганбет Булекпаев почти два года находится на посту акима Карагандинской области. Журналисты поинтересовались, какими законченными проектами за это время он может похвастаться, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Самым главным достижением Булекпаев считает развитие предпринимательства и снижение безработицы в регионе.
"Мы сейчас очень большое внимание уделяем малому бизнесу. Уже завершаем малые промышленные зоны. Увеличили субсидирование для малого и среднего бизнеса. В следующем году планируем увеличить ещё до 10 миллиардов тенге. Результаты есть: малый и средний бизнес развиваются. Соответственно растёт и занятость населения. У нас самая низкая безработица в стране - 4,1%. Практически сейчас к нам едут на работу, мы уже людей принимаем со стороны. Я считаю, это хорошо", - сказал аким области.
Вторым достижением глава Карагандинской области назвал решение проблемы дефицита тепловых мощностей. В Караганде завершается строительство третьего тепловывода. Это самый масштабный проект в ЖКХ за последние 30 лет в области. В перспективе семи лет третий тепловывод обеспечит теплом 1,2 млн квадратных метров жилья, то есть свыше 20 тысяч новых квартир.
Третье достижение - развитие сферы сельского хозяйства.
По объёмам производства регион занимает седьмое место в республике. Производители из Карагандинской области обеспечивают продовольственную безопасность не только области, но и столицы.
В этом году аграрии региона собрали рекордный урожай – один миллион триста тысяч тонн зерна. Такого результата не было последние 13 лет.
В целом в отрасли АПК до конца года реализуется 30 инвестиционных проектов на сумму более 23 млрд тенге.
"Впервые мы построили крупную молочную ферму в Нуринском районе. Это первый крупный сельскохозяйственный проект. Также у нас развито орошение", - отметил Булекпаев.
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