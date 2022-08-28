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  • Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Kazinform.kz Сегодня, 19:59
468
Фото: Kazinform.kz

Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках

Бывшего главу МВД Казахстана и экс-советника президента Ерлана Тургумбаева допросили в качестве свидетеля по делу о январских беспорядках, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Подробности дела, по которому экс-министр проходит в качестве свидетеля, в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, Ерлана Тургумбаева 17 августа официально освободили от должности советника президента, которую он занимал с 25 февраля 2022 года.

Ранее Ерлан Тургумбаев занимал пост главы министерства внутренних дел Казахстана. Он покинул эту должность вскоре после январских событий. Общественность обвиняла экс-главу МВД в пытках, которые полицейские устраивали при допросах.

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#Генпрокуратура #МВД #январские события
Сегодня, 19:59
468
Журналист

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