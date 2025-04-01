Ерлан Суттибаев назначен заместителем управделами Президента
Сегодня, 11:17
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Сегодня, 11:17Сегодня, 11:17
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Распоряжением Главы государства Суттибаев Ерлан Жакыпович назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Напомним, глава государства провел новые назначения.
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