Ерлан Саиров: Между Парламентом и Правительством обеспечен новый баланс
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В результате политических реформ между Парламентом и Правительством обеспечен новый баланс. Об этом на заседании Мажилиса заявил депутат Ерлан Саиров, передает BaigeNews.kz.
"Возник баланс между Правительством и Парламентом, повысилась роль и значение Маслихатов в регионах. Политические реформы, проведенные Президентом Токаевым, позволили новым политическим деятелям из регионов выйти на политическую арену, проложив путь к вовлечению граждан в общественно-политический процесс страны. Известно, что именно эти изменения способствовали укреплению единства граждан и государства, а также национальной идентичности и субъектности. Однако все выступления сегодня говорят о серьезных проблемах", — заявил Саиров.
Он отметил, что Глава государства поручил Правительству принять закон о приграничных районах Казахстана. Этот шаг, безусловно, придаст импульс социально-экономическому развитию 65 приграничных регионов, которые играют важную роль в сохранении территориальной целостности страны. По его словам, политические реформы сделали общественную жизнь более открытой.
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