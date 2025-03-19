В результате политических реформ между Парламентом и Правительством обеспечен новый баланс. Об этом на заседании Мажилиса заявил депутат Ерлан Саиров, передает BaigeNews.kz.

"Возник баланс между Правительством и Парламентом, повысилась роль и значение Маслихатов в регионах. Политические реформы, проведенные Президентом Токаевым, позволили новым политическим деятелям из регионов выйти на политическую арену, проложив путь к вовлечению граждан в общественно-политический процесс страны. Известно, что именно эти изменения способствовали укреплению единства граждан и государства, а также национальной идентичности и субъектности. Однако все выступления сегодня говорят о серьезных проблемах", — заявил Саиров.

Он отметил, что Глава государства поручил Правительству принять закон о приграничных районах Казахстана. Этот шаг, безусловно, придаст импульс социально-экономическому развитию 65 приграничных регионов, которые играют важную роль в сохранении территориальной целостности страны. По его словам, политические реформы сделали общественную жизнь более открытой.