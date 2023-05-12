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  • Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области
polisia.kz Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53
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Фото: polisia.kz

Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области

Главным полицейским Восточно-Казахстанской области назначен генерал-майор Ерлан Омарбеков, передаёт BaigeNews.kz.

Активу региона и личному составу департамента полиции нового начальника представил замминистра внутренних дел РК Ержан Саденов.

Омарбеков родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 1993 года. Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции.

Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции, начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

До 12 мая Омарбеков возглавлял ДП Костанайской области.

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Сегодня, 18:53
255
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