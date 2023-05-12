Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области

Омарбеков родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 1993 года. Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции.

Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции, начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.