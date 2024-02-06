Ерлан Нысанбаев сохранил должность министра экологии и природных ресурсов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Нысанбаев родился в 1961 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1983), а также Казахский национальный педагогический университет имени Абая (2008).

В разные годы занимал должности вице-министра охраны окружающей среды РК, заместителя министра сельского хозяйства РК, вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Был советником акима Астаны.

Министром экологии и природных ресурсов стал 5 сентября 2023 года.