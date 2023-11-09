Ерлан Нысанбаев озвучил зарплаты лесников после повышения

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, сколько получают сотрудники лесного хозяйства после недавнего повышения зарплат, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На самом деле лесная и рыбные отрасли – это те отрасли, где самые низкие заработные платы. В связи с чем в этом году заработную плату работников лесной отрасли увеличили на 100%. Сегодня специалисты среднего звена получают от 180 до 220 тысяч тенге, лесники – от 140 до 180 тысяч тенге, руководство – от 280 до 350 тысяч тенге. Средняя зарплата в связи с повышением получилась в таких размерах", - сказал Нысанбаев.