Ерлан Нысанбаев озвучил зарплаты лесников после повышения
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Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, сколько получают сотрудники лесного хозяйства после недавнего повышения зарплат, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"На самом деле лесная и рыбные отрасли – это те отрасли, где самые низкие заработные платы. В связи с чем в этом году заработную плату работников лесной отрасли увеличили на 100%. Сегодня специалисты среднего звена получают от 180 до 220 тысяч тенге, лесники – от 140 до 180 тысяч тенге, руководство – от 280 до 350 тысяч тенге. Средняя зарплата в связи с повышением получилась в таких размерах", - сказал Нысанбаев.
Напомним, с 1 июля работники природоохранных служб Казахстана получают 100-процентную надбавку к должностному окладу. Соответствующее постановление принято правительством РК в рамках исполнения поручения главы государства по улучшению условий их труда.
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