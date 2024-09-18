Ерлан Нысанбаев озвучил позицию Минэкологии по строительству АЭС

Министр экологии и природных ресурсов нашей страны Ерлан Нысанбаев озвучил позицию ведомства по строительству АЭС в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"В целом мы поддерживаем строительство АЭС в том случае, если технологии будут высокоэкологичны. На сегодня мы знаем, что есть такие технологии. Поэтому в случае, если общество поддержит, мы в рамках своих компетенций очень детально и скрупулезно будем смотреть те решения, которые будут представлены нам на рассмотрение", - сказал министр в кулуарах Мажилиса.