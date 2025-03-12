На пленарном заседании Мажилиса депутаты и члены правительства подробно обсудили результаты рассмотрения обращений избирателей. Подводя итоги обсуждения, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что не на все вопросы депутатов были даны качественные ответы. Он подчеркнул важность подготовки к таким встречам и указал на необходимость более ответственного подхода со стороны исполнительной власти, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня мы совместно с госорганами подробно обсудили результаты рассмотрения обращений избирателей. Было поднято много проблем, задано много вопросов. К сожалению, на многие из них мы не получили качественных ответов от членов Правительства. На такие встречи нужно приходить подготовленными", - заявил Кошанов, обращаясь к заместителю премьер-министра Ермеку Кошербаеву.

Спикер также отметил, что подобные заседания стали системной практикой, позволяющей решать актуальные вопросы граждан. Он привел несколько примеров, когда работа парламента и правительства привела к значимым изменениям.

Так, впервые законодательно установлена дополнительная социальная выплата для работников вредных производств, усилены требования к детским садам, одаренные дети и победители международных научных конкурсов получили право поступать в вузы без сдачи ЕНТ, а также получать единовременные выплаты до 6 млн тенге.

Кроме того, для привлечения врачей в села установлены выплаты до 9 млн тенге, обеспечены бесплатные скрининги на онкологические заболевания для 3,5 млн граждан, внесены изменения в закон, запрещающие строительство многоэтажных домов без сопутствующей социальной инфраструктуры, дети с нарушениями слуха теперь будут бесплатно обеспечены слуховыми аппаратами.

"Совместно с Правительством нам необходимо продолжить эту работу. И не только в рамках таких заседаний. Депутаты и члены Правительства должны ежедневно быть на связи и уделять особое внимание исполнению наказов граждан. Решать их шаг за шагом", - подчеркнул Кошанов.

Он также отметил важность решения вопросов, касающихся моногородов, состояния дорог, медицинского страхования, кибермошенничества, доступности ипотеки и качества интернета. По словам Кошанова, государственные органы должны принимать системные меры для решения этих проблем.

Подводя итоги, Кошанов напомнил о принципе "Слышащего государства", провозглашенном Президентом, и заявил, что практика встреч с правительством будет продолжена.