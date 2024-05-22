Ерлан Кошанов принял участие в церемонии прощания с президентом Ирана

По поручению главы государства председатель мажилиса совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран. В Тегеране Ерлан Кошанов принял участие в официальной церемонии прощания с погибшим президентом Ибрахимом Раиси, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер мажилиса встретился с вице-президентом Ирана Мохсеном Мансури и высшим политическим руководством страны и от имени президента и народа Казахстана выразил соболезнования всему иранскому народу, а также семьям погибших.

"Наш президент с глубокой скорбью воспринял эту трагедию. Направил письмо с соболезнованиями Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и иранскому народу. Кроме того, вчера посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований. Ибрахим Раиси останется в нашей памяти как авторитетный политик, внёсший большой вклад в развитие дружественных и доверительных отношений между Казахстаном и Ираном", - сказал Ерлан Кошанов.

Он также подчеркнул, что президент Казахстана придаёт особое значение вопросу укрепления надёжного партнёрства и тесного сотрудничества с дружественным Ираном.

"В этот непростой период мы благодарим президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за посещение нашего посольства в Астане, поддержку нашего народа и соболезнование, направленное Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и нашему народу. Мы никогда этого не забудем. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений между нашими странами", - сказал Мохсен Мансури.

Напомним, вертолёт, перевозивший президента Ирана, совершил жёсткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры судна погибли.