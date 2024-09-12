Ерлан Кошанов поздравил казахстанцев с победой в кокпаре на Всемирных играх кочевников
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Делегация мажилиса посетила финал национальной игры кокпар на Всемирных играх кочевников. Казахстанская команда в упорной борьбе одержала волевую победу над сборной Кыргызстана. Председатель палаты Ерлан Кошанов поздравил соотечественников с этой победой, передаёт BaigeNews.kz.
Встреча двух сильнейших команд прошла ярко и зрелищно. Основную игру Казахстан и Кыргызстан завершили в ничью со счётом 4:4. И лишь в дополнительное время сборная Казахстана вырвалась вперёд.
По итогам игры Ерлан Кошанов поздравил чемпионов и всех казахстанцев с красивой победой в игре кокпар. Он отметил, что в финале встретились достойные соперники, сильнейшие игроки двух братских кочевых народов.
Спикер мажилиса подчеркнул, что Всемирные игры кочевников, проводимые в нашей стране по инициативе Главы государства, стали настоящим спортивным праздником, подарившим зрителям море позитивных эмоций. Игры позволили увидеть всю красоту и уникальность национальных кочевых видов спорта, прочувствовать всю мощь исторического наследия номадов, объединяющую множество братских народов по всему миру. Это также прекрасная возможность для десятков тысяч зарубежных гостей лучше познакомиться с национальной культурой и обычаями казахов.
Поддержать сборную по кокпару в финальной встрече пришли также помощник президента Руслан Желдибай и аким Астаны Женис Касымбек.
Перед началом соревнований председатель мажилиса пообщался с казахстанскими спортсменами, принимающими участие в Играх по 21 виду спорта. Ерлан Кошанов пожелал всем удачи и убедительных побед.
V Всемирные игры кочевников проходят в Астане с 8 по 13 сентября. В соревнованиях по национальным видам спорта принимают участие команды из 89 стран мира.
Самое читаемое
- Мама пропавшего трёхлетнего мальчика в Жетысу рассказала подробности об исчезновении
- Труп девочки обнаружили в одном из районов Астаны
- На 61 году жизни скончался один из основателей компании Sulpak
- Детей с ментальными нарушениями в Астане хотят оставить без инватакси: родители в панике
- Квитанция с "сюрпризом": тарифы на водоснабжение изменились в Астане