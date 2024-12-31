Председатель мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что уходящий год был благополучным для Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые соотечественники! Новый год – особый праздник для всех, наполненный радостью, теплом семейных традиций и добрыми делами. Миг, когда прошлое соединяется с будущим. Момент, который все человечество встречает с самыми сокровенными надеждами, искренними пожеланиями и новыми целями на предстоящий год.

​Несмотря на трудности, уходящий год был благополучным для нашей страны. Мы сделали важные шаги к эффективным изменениям, реализуя инициативы нашего президента по укреплению экономики и общественного порядка.

​В 2024 году наш народ объединился во имя общей цели и сделал исторический выбор, который обеспечит нашу энергетическую независимость. Знаковым событием в уходящем году стал Форум депутатов маслихатов всех уровней с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Мажилис принял ряд важных законов, которые станут прочной правовой основой для осуществляемых в стране реформ и формирования справедливого общества.

​Новый 2025 год объявлен Главой государства годом рабочих профессий. Это прекрасная возможность для всестороннего продвижения в обществе идеи честного труда, который всегда пользовался особым уважением у нашего народа, раскрытия для молодого поколения всей красоты и важности рабочих специальностей. Ведь именно люди труда обеспечивают устойчивое развитие страны и закладывают фундамент успешного будущего для Независимого Казахстана.

​Пусть грядущий год будет щедр с нами, принесет благополучие, удачу и процветание нашей стране.

От всего сердца желаю мира, достатка и радости в каждый дом. С Новым годом, дорогие друзья!" - написал Ерлан Кошанов в своём поздравлении.