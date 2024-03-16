Ерлан Карин высказался об Атырауской речи президента

Государственный секретарь Ерлан Карин проанализировал выступление главы государства на Национальном курултае в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Ерлан Карин отметил, что Национальный курултай представляет собой своеобразный срез казахстанского общества.

"В нём представлены самые разные группы: интеллигенция, бизнес, правозащитники, гражданские активисты, эксперты и другие. Поэтому для Президента Национальный курултай стал еще одной большой трибуной, с которой он может обозначить свою позицию по самым актуальным вопросам развития страны. Выступление Главы государства можно рассматривать как эффективный инструмент обратной связи и оперативной, системной реакции на дискуссии, идеи, инициативы, прозвучавшие на рабочих секциях и пленарном заседании Курултая. Именно поэтому он обозначил позицию по такому широкому спектру вопросов. Соответственно и откликов общественности на Атыраускую речь Президента тоже много – каждый нашёл в ней отражение своих интересов и запросов", — отметил Карин.

Отдельно он высказался о значении Атырауской речи президента для идеологической сферы страны.

"Здесь же хочу отметить несколько аспектов, касающихся экономической составляющей выступления Главы государства. Во-первых, в Атырау было объявлено о запуске четырех масштабных инфраструктурных инициатив. Выделю поручение запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров, со ставкой для социальных уязвимых категорий, не превышающей 7%. Наряду с этим Правительство по инициативе Президента должно будет кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа. Также поставлена задача охватить ремонтно-строительными работами не менее 12 тысяч километров автомобильных дорог, что станет рекордом в истории Независимого Казахстана. Большое значение для улучшения качества жизни граждан и состояния экологии в стране имеет и модернизация не менее 1700 километров газовых сетей. Особенно важно, что эти инициативы планируется реализовать уже в этом году с максимальным вовлечением отечественных предприятий", — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, Президент ещё раз ёмко обозначил стратегические задачи построения открытой, рыночной экономики, ускоренной цифровизации, развития искусственного интеллекта, укрепления транзитно-транспортного потенциала, поддержки предпринимательства, стимулирования инноваций.

"Шанс Казахстана в глобальной гонке конкурентоспособности заключается в эффективном использовании своих конкурентных преимуществ и постоянном поиске новых точек роста. Этот акцент Президента крайне важен для поступательного прогресса нашей страны. В-третьих, примечательно, что Глава государства отдельно остановился на актуальных для Атырауской области вопросах. Он в очередной раз показал, что в полной мере владеет всей региональной повесткой, дав чёткие поручения по решению ряда инфраструктурных, социальных, экологических проблем региона. В целом, выступление в Атырау подтвердило, что вопросы экономики, улучшения качества жизни граждан, комплексного развития регионов находятся в фокусе постоянного внимания Президента", — считает Ерлан Карин.

Напомним, третье заседание Национального курултая под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло 15 марта в Атырау. Полный текст выступления президента можно прочитать здесь.