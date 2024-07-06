Ерлан Карин высказался о поправках об ужесточении наказания за вандализм в Казахстане

Государственный советник Ерлан Карин высказался о поправках в законодательстве, благодаря в стране ужесточат наказание за вандализм, передаёт BaigeNews.kz.

"Это уже четвертый закон, принятый в рамках реализации инициатив третьего заседания Национального Курултая. Напомню, что ранее был принят закон о запрете вейпов, закон по вопросам защиты прав женщин и безопасности детей и закон о присвоении имен степеням ордена "Айбын". В своей Атырауской речи Глава государства призвал бороться с негативными проявлениями невоспитанности и бескультурья, назвав вандализм разрушительной моделью поведения", — написал Ерлан Карин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что законом ужесточена ответственность: за загрязнение мест общего пользования; за умышленное уничтожения или повреждения чужого имущества; за умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.