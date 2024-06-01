Ерлан Карин высказался о борьбе с лудоманией в Казахстане
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Государственный советник Ерлан Карин в социальных сетях рассказал о том, как в стране реализовали ещё одну инициативу президента, передаёт BaigeNews.kz.
Он сообщил, что Правительством принят Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024-2026 годы.
"В своей Атырауской речи на третьем заседании Национального курултая Глава государства поручил выстроить системную работу по борьбе с лудоманией, принять Комплексный план и ускорить принятие соответствующего закона. Данный законопроект уже был рассмотрен Мажилисом в первом чтении. Мероприятия принятого Комплексного плана полностью синхронизированы с основными положениями законопроекта. Проект Комплексного плана прошел широкое обсуждение в экспертных кругах, а также на площадке Совета по молодежной политике. План включает в себя 4 раздела, 28 мероприятий, ответственными за которые являются 15 центральных и 20 местных госорганов. В борьбе с лудоманией главным является консолидированная, последовательная и системная работа госорганов, неправительственных организаций и всего общества", — написал госсоветник на своём Telegram-канале.