Ерлан Карин высказался о борьбе с лудоманией в Казахстане

Государственный советник Ерлан Карин в социальных сетях рассказал о том, как в стране реализовали ещё одну инициативу президента, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что Правительством принят Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024-2026 годы.