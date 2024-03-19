Ерлан Карин встретился с руководителями фракций мажилиса парламента

Государственный советник Ерлан Карин провёл встречу с руководителями шести фракций политических партий в мажилисе парламента. Состоялся обмен мнениями о мерах и механизмах эффективной реализации инициатив и поручений главы государства, озвученных в выступлении на III заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек - Адал табыс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии приняли участие руководители фракции партии Amanat Елнур Бейсенбаев, НДПП "Ауыл" - Серик Егизбаев, партии Respublica - Айдарбек Ходжаназаров, ДПК "Ак жол" - Азат Перуашев, НПК - Магеррам Магеррамов, ОСДП - Асхат Рахимжанов, а также руководитель представительства президента в парламенте Амирбек Оспанбеков.

Госсоветник подчеркнул, что практическое исполнение многих инициатив президента требует законодательной поддержки и, в целом, активного содействия депутатского корпуса.

В первую очередь, речь идёт о законодательном усилении ответственности за производство наркотиков, лудоманию, вандализм, бытовое насилие, а также внесении поправок в законодательство по государственным наградам, ономастике, археологической деятельности и ряд других законов.

Законопроекты по ономастике, противодействии наркомании, вандализму находятся на рассмотрении мажилиса, а закон по борьбе с семейно-бытовым насилием уже принят мажилисом и передан в сенат.

При этом особо было подчёркнуто, что вандализм – это не только осквернение памятников и природных объектов, но и порча имущества в общественных местах. Депутаты высказались за усиление неотвратимости наказания за факты вандализма и другие бытовые правонарушения.

Руководители парламентских фракций также высказали свои предложения по продвижению представленного президентом перечня общенациональных ценностей.