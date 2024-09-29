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Ерлан Карин встретился с помощником президента России

Сегодня, 19:12
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:12
Сегодня, 19:12
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Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Российской Федерации Владимиром Мединским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе диалога собеседники отметили важность дальнейшего развития взаимоотношений в культурно-гуманитарной сфере. 

Ерлан Карин и Владимир Мединский обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и России в области реализации совместных гуманитарных проектов.

В завершении встречи стороны договорились продолжить активный диалог двустороннего взаимовыгодного партнерства Казахстана и России.

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