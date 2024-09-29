Ерлан Карин встретился с помощником президента России
Сегодня, 19:12
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Сегодня, 19:12Сегодня, 19:12
137Фото: akorda.kz
Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Российской Федерации Владимиром Мединским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе диалога собеседники отметили важность дальнейшего развития взаимоотношений в культурно-гуманитарной сфере.
Ерлан Карин и Владимир Мединский обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и России в области реализации совместных гуманитарных проектов.
В завершении встречи стороны договорились продолжить активный диалог двустороннего взаимовыгодного партнерства Казахстана и России.
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