Ерлан Карин встретился с помощником президента России

Сегодня, 19:12

Сегодня, 19:12

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Российской Федерации Владимиром Мединским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе диалога собеседники отметили важность дальнейшего развития взаимоотношений в культурно-гуманитарной сфере.

Ерлан Карин и Владимир Мединский обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и России в области реализации совместных гуманитарных проектов.

В завершении встречи стороны договорились продолжить активный диалог двустороннего взаимовыгодного партнерства Казахстана и России.