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Ерлан Карин встретился с Госсекретарем Кыргызстана
Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин провёл встречу с Государственным секретарём Кыргызской Республики Суйунбеком Касмамбетовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Службы центральный коммуникаций.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Кыргызстаном, расширения взаимного сотрудничества в этих сферах.
Ерлан Карин отметил, что за последние годы две страны совместно реализуют множество культурных и научных проектов. Всё это свидетельствует об особом характере казахско-кыргызских отношений и о нашем намерении укреплять стратегическое партнёрство с Кыргызстаном.
Государственный советник РК остановился на сути и значении политических реформ, проводимых по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. В частности, он разъяснил содержание конституционных реформ, итоги республиканского референдума, значение предстоящих выборов.
Суйунбек Касмамбетов отметил, что в Кыргызстане высоко оценивают проводимые в Казахстане реформы и желают их успешной реализации.
Госсекретарь КР проинформировал о масштабном праздновании в Кыргызстане 175-летия Абая Кунабаева и 125-летия Мухтара Ауэзова. Кроме того, было отмечено, что благодаря проведению 19 мероприятий с участием казахских и кыргызских деятелей искусств, культурные связи двух стран получили дальнейшее развитие.
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