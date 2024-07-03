Ерлан Карин встретился с главой Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном

Государственный советник Ерлан Карин встретился с делегацией Медиакорпорации Китая во главе с генеральным директором Шэнь Хайсюном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ерлан Карин рассказал о содержании и значении реформ в социально-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах, проводимых в нашей стране под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.

Государственный советник также подчеркнул значимость Года туризма Казахстана в Китае. Он выразил признательность Шэнь Хайсюну за активное освещение мероприятий, проходящих в рамках Года туризма, в частности, ряда телевизионных проектов команды китайских телеканалов CCTV-4 и CGTN.

Шэнь Хайсюн поблагодарил за тёплый приём, отметив высокий уровень подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и государственному визиту Председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе встречи собеседники также обсудили широкий круг вопросов и договорились продолжить диалог в духе взаимопонимания и сотрудничества.