Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры

Госсоветник РК Ерлан Карин встретился с представителями интеллигенции в Астане и Алматы и принял участие в торжественной церемонии вручения государственной стипендии в области культуры 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Стипендия присуждается деятелям культуры и искусства, творческим лицам и молодёжи за вклад в формирование и развитие духовности нашей страны.

В этом году обладателями государственной стипендии стали 75 человек. Среди них такие известные поэты и писатели, как Олжас Сулейменов, Мырзатай Жолдасбеков, Дулат Исабеков, Толен Абдикулы, Смагул Елубай, Куляш Ахметова, Ханбиби Есенкарақызы, Акуштап Бактыгереева, деятели искусства Асанали Ашимов, Сабит Оразбаев, Тунгышбай Жаманкулов.

Также была оказана поддержка молодым талантам Ерлану Жунусу, Самал Еслямовой, Фархату Молдагали и другим.

Ерлан Карин подробно рассказал о реформах, реализуемых в стране в последние годы. В частности, он выделил шаги по общественно-политической, социальной модернизации.

Кроме того, он рассказал о проводимой со стороны государства работе по поддержке литературы и искусства.

Государственный советник, отметив, что в 2023 году много важных дат в области духовности, литературы и искусства, также проинформировал представителей интеллигенции о направлениях предстоящей в этом году работы.