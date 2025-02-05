В Акорде под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и предотвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие министр просвещения, представители министерств науки и высшего образования, здравоохранения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, внутренних дел, Генеральной прокуратуры, структурных подразделений Администрации Президента, а также Уполномоченный по правам ребёнка.

Государственный советник отметил, что со стороны государства принимается ряд действенных мер по защите детей. В частности, усилен кадровый состав школьных психологов, социальных педагогов и центров психологической поддержки, разработан и внедряется в учебных заведениях QR-код службы "111", системой "Кибернадзор" удаляется вредоносный интернет-контент.

Ерлан Карин подчеркнул, что в результате принятых государством в прошлом году оперативных и стратегических мер наблюдается заметное снижение случаев детского суицида.

Госсоветник поручил продолжить координацию работы в данном направлении и выработку дальнейших действий по обеспечению безопасности детей.