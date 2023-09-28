Ерлан Карин: цель госполитики – не отменить или запретить что-то, а упорядочить социальные процессы

Государственный советник Ерлан Карин рассказал о целях госполитики в сфере идеологии, передаёт BaigeNews.kz.

Он дал интервью порталу Tengrinews.kz, в котором заявил, что цель госполитики – не отменить или запретить что-то, а упорядочить социальные процессы.

"В Туркестанской речи президент чётко обозначил стратегические задачи в идеологической сфере. Речь идёт о формировании нового качества нации, укреплении и развитии общенациональных ценностей.

На текущем этапе основной задачей является систематизация работы и наведение порядка в данном направлении.

Сегодня наблюдаются попытки навязать людям, скажем так, псевдоидеологии, стремление навязать обществу ложные повестки. Разного рода авантюристы продвигают сомнительные идеи, учения. Порой даже псевдонаучного или мистического толка. Создаются уже целые организации, движения явно сектантского характера. Прикрываясь идеями духовного развития, они попросту обогащаются за счёт доверчивых граждан.

В разных регионах тщеславные бизнесмены начали устанавливать на частной территории памятники и монументы, необходимость и художественная ценность которых вызывает большие вопросы.

Очень много проблем и в сфере ономастики. Что скрывать, есть примеры, когда в некоторых регионах улицам, школам, другим объектам присваиваются имена малоизвестных личностей, просто потому, что они чьи-то родственники.

Всё это вызывает справедливое возмущение людей. Поэтому нам нужно установить чткие правила и обеспечить их неукоснительное соблюдение.

В конечном счёте цель госполитики – не отменить или запретить что-то, а упорядочить социальные процессы, не допустить разделения общества. У нас есть своя внутренняя созидательная повестка, на которую нам нужно ориентироваться", - сказал Карин.