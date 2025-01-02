Государственный советник Ерлан Карин разъяснил свежие поправки в закон о противодействии обороту наркотиков. Подробно о нововведении он рассказал в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

Ерлан Карин отметил,что одной из инициатив третьего заседания Национального курултая в Атырау было поддержанное Главой государства предложение известной правозащитницы Айман Умаровой о дифференциации наказания для закладчиков наркотиков.

"Сегодня Президентом Касым-Жомартом Токаевым был подписан Закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих средств. Для обеспечения сбалансированного и справедливого подхода новыми поправками незначительно смягчается наказание для закладчиков наркотиков, впервые и без отягчающих обстоятельств совершивших данное преступление. Параллельно внесены нормы, ужесточающие уголовную ответственность за изготовление, переработку и производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Также введена уголовная ответственность за незаконный оборот компонентов синтетических наркотиков", — написал Ерлан Карин.

Он напомнил, что это уже девятый закон, принятый в рамках реализации инициатив Национального Курултая. Ранее были приняты:

Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса и борьбы с игровой зависимостью.

Законодательный запрет на ввоз, производство, продажу и распространение электронных систем потребления (вейпов).

Законодательное ужесточение наказания за вандализм и повышение защиты природных, культурных и исторических объектов.

Законодательное совершенствование регламентация процедур и централизация работы в области ономастики и геральдики

Присвоение степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев.

Поправки по единому стандарту символики.

Поправки по введению в систему госнаград новых почетных званий.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев внёс изменения в закон о противодействии незаконному обороту наркотиков. Таким образом в Казахстане ужесточили уголовную ответственность за производство, и изготовление и переработку наркотиков, но смягчили наказание для закладчиков.