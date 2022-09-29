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  • Ерлан Карин провёл заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции
Ерлан Карин провёл заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции Сегодня, 19:48
64

Ерлан Карин провёл заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина проведено заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании обсудили рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы/ГРЕКО. Акцентировано внимание на обеспечении конструктивного взаимодействия с ГРЕКО в целях дальнейшего внедрения эффективных мер противодействия коррупции.

Госсоветник подчеркнул необходимость активизации деятельности по проработке внесённых зарубежными экспертами рекомендаций и выработке действенных механизмов их реализации.

Также на заседании обсуждены принимаемые государственными органами меры по реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

Комиссией указано на необходимость надлежащей реализации Комплексного плана, организации действенного мониторинга за его исполнением и оперативной корректировки принимаемых мер для снижения доли теневой экономики.

С учетом состоявшегося обсуждения комиссией выработаны конкретные рекомендации по рассмотренным вопросам.

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#противодействие коррупции #Ерлан Қарин
Журналист
Сегодня, 19:48
64
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