Ерлан Карин: президентские выборы - рестарт всей политической системы

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Государственный советник Казахстана Ерлан Карин в своём Telegram-канале отметил, что президентские выборы дали рестарт всей политической системы, и назвал особенность предстоящей предвыборной кампании, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению политолога, назначение президентских выборов на 20 ноября дало старт новому электоральному циклу.

"Инициатива о проведении выборов президента в полной мере соответствует логике политических преобразований последних трёх лет. Конституционная реформа закрепила новый, более сбалансированный порядок взаимодействия между ветвями власти. И для того, чтобы запустить новую модель, необходим рестарт всей политической системы, включая такие ключевые институты государства, как Президент, Парламент, Правительство, маслихаты", - написал Ерлан Карин.

Он отметил, что в экспертных и околополитических кругах дискуссии о предстоящей электоральной кампании велись достаточно давно.

"Ряд экспертов ещё весной высказывались за необходимость проведения досрочных выборов. Отличительной особенностью нынешних выборов стало заблаговременное обнародование всего графика предстоящих избирательных кампаний. Президентские выборы были анонсированы Касым-Жомартом Токаевым практически за месяц до подписания соответствующего указа, тогда как ранее все внеочередные выборы объявлялись фактически в день подписания указа о дате их проведения. Этого времени было достаточно не только для широкого общественного обсуждения предстоящей кампании, но и для предварительной подготовки потенциальных участников. По закону выборы проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения, но по факту вся кампания продлится три месяца", - отметил госсоветник.

Карин подчеркнул, что единство общества, устойчивость государства, способность страны адекватно отвечать на любые внутренние и внешние вызовы обеспечиваются только в условиях сбалансированной и стабильной политической системы.

"Поэтому на фоне усиливающейся геостратегической турбулентности предстоящие выборы Президента должны стать важным фактором, консолидирующим нашу страну перед новым этапом масштабных социально-экономических реформ", - подытожил Ерлан Карин.

Напомним, о проведении внеочередных выборов президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в Послании народу первого сентября, а накануне выступил с обращением к народу страны, в котором объявил дату внеочередных выборов - 20 ноября 2022 года.