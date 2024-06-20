Ерлан Карин поручил упорядочить систему государственных и ведомственных наград в Казахстане

На заседании комиссии заслушаны отчёты министерства культуры и информации и акима Актюбинской области.

Ерлан Карин озвучил ряд актуальных вопросов применения и использования государственных символов, а также поставил задачи по совершенствованию работы в данном направлении.

В ходе заседания рекомендовано усилить контроль и эффективность работы в сфере использования госсимволики в регионах. В целях соблюдения установленных стандартов уполномоченным органам предложено работать с учреждениями, занимающимися изготовлением госсимволов.

По итогам заседания Ерлан Карин поручил госорганам скоординировать совместную работу по совершенствованию законодательной базы и упорядочиванию единой системы государственных и ведомственных наград.