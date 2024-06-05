Ерлан Карин перечислил основы политического курса Главы государства

В своей статье государственный советник РК Ерлан Карин назвал концептуальные основы политического курса президента страны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на kazpravda.kz.

Анализируя в чем суть Справедливого Казахстана, Ерлан Карин отмечает, что в основе данной идеологии лежит такое универсальное понятие, как "Справедливость". Соответственно ключевой идеологемой проводимого государственного курса является "Справедливый Казахстан".

"Справедливый Казахстан" – это одновременно стержень государственной идеологии и цель государственной политики, а также образ будущего для общественного сознания. Идея "Справедливого Казахстана" возникла не вчера и не в последние 2–3 года, как может показаться. На основополагающие принципы справедливости Касым-Жомарт Токаев ориентируется с первых дней своего президентства", - отмечает госсоветник.

Карин акцентирует, что в идее справедливости совпали запрос общества и видение государства. Поэтому в этом смысле "Справедливый Казахстан" стал консолидирующей идеей.

"Здесь стоит отдельно уточнить смысловое значение терминов "справедливость" и "справедливое государство". Справедливость – это совсем не всеобщая уравниловка. Справедливость – это, прежде всего, равное распределение прав и ответственности. Именно такая интерпретация и осмысление понятия "справедливость" является сквозной темой всех направлений реформ. Поэтому идея справедливости легла в основу многих конкретных государственных решений за последние годы. Например, в рамках конституционной реформы 2022 года в Основном законе было закреплено право собственности народа на землю и ее недра, животный и растительный мир, другие природные ресурсы. На практике этот принцип реализован через программу "Нацфонд – детям", согласно которой теперь половина от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда распределяется на специальные накопительные счета детей", - перечислил он.

Также Ерлан Карин остановился на понятии "Новая идеологическая платформа". Он подчеркнул, что реализуемая с 2019 года политика Президента Касым-Жомарта Токаева, получившая свое идеологическое оформление в концепции "Справедливого Казахстана", основывается на пяти базовых концептах.

"Первый концепт "разные мнения – единая нация" отвечает на вопрос "ЧТО есть Справедливость и Справедливый Казахстан?". Речь идет о поиске и выработке взаимоприемлемых решений на основе равноправной и конструктивной дискуссии. Принцип равноправия очень важен в построении Справедливого Казахстана, в котором каждый гражданин, независимо от социальной, этнической, языковой и конфессиональной принадлежности, имеет равные права и возможности для реализации своего личностного потенциала. На основе второго концепта, "слышащее государство", определяется, КАК надо устанавливать Справедливость – через действенную обратную связь с населением", - отмечает Карин.

По его мнению, суть "слышащего государства" заключается не только в оперативном и эффективном решении проблем граждан, но и в том, что по всем ключевым вопросам развития страны принимаются взвешенные консолидированные решения с учетом широкого спектра общественного мнения.

"Наиболее яркий пример "слышащего государства" в действии – это состоявшийся референдум по внесению изменений в Конституцию. Третий концепт, "Закон и Порядок", определяет выбор методов и средств установления справедливости, то есть отвечает на вопрос "КАКИМ ОБРАЗОМ устанавливается Справедливость?". Неукоснительное соблюдение законности, равенство всех перед законом и, самое главное, неотвратимость наказания – это обязательные условия для утверждения справедливости в обществе. Практическая реализация здесь очень важна. Особенно это касается громких кейсов противодействия семейно-бытовому насилию, борьбы с коррупцией. Неизбежность наказания за преступления – это не только демонстрация принципа справедливого правосудия, но и показатель общественного доверия к судебной системе и государству в целом. При этом надо понимать, что обеспечение законности и правопорядка – задача не только государства. Необходимо, чтобы и сами граждане последовательно участвовали в укоренении в нашем обществе принципа "Закон и Порядок"", - подчеркивает государственный советник.

Четвертый концепт, слышащего государства "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", задает институциональные рамки Справедливого Казахстана, то есть отвечает на вопрос "КАКИМ должен быть Справедливый Казахстан?".

"Четыре пакета политических реформ 2019–2021 годов и программа политической модернизации 2022 года были направлены на практическую реализацию данного концепта. В результате за эти годы сформирован новый институциональный дизайн государственного устройства с оптимальным балансом между ветвями власти. И пятый концепт, "Адал азамат", определяет зримые контуры духовно-нравственного развития нашего социума и дальнейшей эволюции гражданского общества, отвечая на вопрос "КТО формирует Справедливый Казахстан?"", - пояснил Ерлан Карин.

Также Ерлан Карин акцентировал внимание на самих переменах в Казахстане и конечных результатах, которых ждут все казахстанцы.

"Нередко в разного рода публикациях и комментариях поднимается вопрос: "А где же результаты реформ, где обещанные изменения? Где он, ваш Новый Казахстан?" Во-первых, перемены не происходят в одночасье, невозможно вдруг взять и проснуться в другой стране. Реализация реформ требует колоссальных усилий и времени, которое для обычного наблюдателя, не погруженного во все сложности и нюансы, зачастую кажется неоправданно долгим. Но перемены происходят. Любая реформа – это кропотливая и сложная работа. И кто бы что ни говорил, Казахстан продолжает идти по пути реформ. Во-вторых, в нашей стране за последние пять лет произошли не просто какие-то локальные преобразования, а кардинальные системные изменения во многих сферах", - отметил Карин.

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