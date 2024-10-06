Ерлан Карин объяснил, почему приходит голосовать рано утром

Государственный советник Ерлан Карин, как обычно, в числе первых проголосовал на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Журналисты спросили у политика, почему он всегда голосует рано утром.

"А я всегда рано хожу. Во-первых, удобно ранним утром прийти, проголосовать и заняться уже своим делом. Я как раз сейчас назначил встречу с друзьями, в кофейне. И я всегда так делаю, честно говоря. С детства, наверное, заложилось, что в день голосования, надо идти рано утром. Ну, это уже привычка, честно говоря", — сказал Карин журналистам.

Ранее сообщалось, что государственный советник Ерлан Карин отдал свой голос на участке, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, глава государства объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

По закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека.