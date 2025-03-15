Государственный советник РК Ерлан Карин подвел итоги четвертого заседания Национального курултая, прошедшего в Бурабае. В своем Telegram-канале он рассказал о главных моментах выступления Президента, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, Глава государства поднял широкий круг вопросов, волнующих общество. Он не только дал анализ текущей ситуации, но и предложил конкретные решения и обозначил задачи на будущее. Президент также учел большинство предложений, высказанных участниками курултая.

"В чем его основные особенности? Был затронут самый широкий спектр актуальных вопросов, волнующих общество. Выступление Президента носило программный характер и по своему содержанию и структуре сопоставимо с ежегодным Посланием. В своей речи Глав государства дал тщательный анализ текущей ситуации, озвучил системные решения многих вопросов и определил задачи на перспективу. Практически все ключевые предложения членов Национального курултая, озвученные ими за 2 дня, нашли отражение в выступлении Президента", — написал Ерлан Карин.

Ерлан Карин выделил четыре ключевых направления обсуждений. В сфере экономики обсуждались развитие цифровых технологий, налоговая реформа, улучшение транспортной инфраструктуры, создание безопасных рабочих мест и популяризация рабочих профессий. В социальной сфере затрагивались вопросы повышения качества образования, развития науки и здравоохранения, защиты экологии, поддержки людей с особыми потребностями. Важное внимание уделили закону и порядку, включая борьбу с мошенничеством, улучшение условий в женских колониях, профилактику преступности среди молодежи и повышение правовой грамотности. В области идеологии говорили о создании стратегии внутренней политики, борьбе с деструктивными религиозными течениями, воспитании подрастающего поколения и сохранении культурного наследия.

Кроме того, Президент предложил ряд значимых инициатив. Среди них – разработка Концепции внутренней политики, совершенствование законодательства о некоммерческих организациях, открытие Институтов Абая за рубежом, создание фонда охраны биологического разнообразия, создание национального цифрового архива, запуск программы "Дети Казахстана", открытие реабилитационных центров для детей с особыми потребностями во всех регионах, а также обустройство детских футбольных площадок в городах и селах.

Также были озвучены экономические и инфраструктурные инициативы. В числе приоритетов – определение пяти ключевых направлений развития страны к 40-летию Независимости, включая цифровизацию, транспорт, энергетику, сельское хозяйство и развитие человеческого капитала. Планируется увеличение финансирования реального сектора экономики в 2025 году до 8 трлн тенге, а в последующие годы – до 10 трлн тенге. В 2025–2026 годах планируется реализация крупных инфраструктурных проектов. Намечен ежегодный запуск 200 инвестиционных проектов в течение следующих четырех лет. Разрабатывается закон о развитии приграничных территорий.

Важным проектом станет строительство автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с выходом на Транскаспийский транспортный маршрут. Также планируется создание Агентства по ядерной энергетике.

Эти инициативы направлены на всестороннее развитие страны, повышение качества жизни граждан и усиление позиций Казахстана на мировой арене, отметил госсоветник.