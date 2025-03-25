Государственный советник Ерлан Карин ответил на вопросы журналиста Динары Сатжан и политического обозревателя Адиля Сейфуллина на Youtube-канале QogamNews, передаёт BaigeNews.kz.

Карин отметил, что в Казахстане установился "реальный политический плюрализм".

"Все говорили о том, что нам нужен плюрализм мнений. И в результате реформ, можно с уверенностью сказать, что в стране установился реальный политический плюрализм и плюрализм мнений. Сегодня в обществе присутствует разный спектр идей и взглядов. Но, теперь мы должны думать над тем, как в будущем будет строиться взаимодействие внутри такого сложного общества. Это взаимодействие должно строиться на единстве определённых ценностей, например патриотизм, взаимоуважение, толерантность. Эти ценности должны культивироваться самим обществом, и вокруг них должна выстраиваться новая общественная этика", - заявил госсоветник.