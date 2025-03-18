Государственный советник РК Ерлан Карин встретился с помощником президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также перспективы реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено вопросам обмена опытом и углублению взаимодействия в области культуры и искусства.

Ерлан Карин рассказал о проводимых в Казахстане преобразованиях, в том числе о новых инициативах Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных им на IV заседании Национального курултая в Бурабае.

В рамках рабочего визита организованы мероприятия, направленные на развитие культурного диалога между двумя государствами. В частности, Ерлан Карин и Саида Мирзиёева посетили спектакль "Лазги. Танец души и любви" Государственного академического Большого театра оперы и балета Узбекистана имени А. Навои. Также запланирована выставка живописных и графических работ художника У. Тансыкбаева.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие в сфере культурно-гуманитарных отношений.