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Ерлан Карин дал поручения по вопросам укрепления межэтнического согласия

Совещание состоялось в Акорде.

Сегодня, 19:06
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
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Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин провёл республиканское рабочее совещание, посвящённое вопросам укрепления межэтнического согласия с участием руководителей структурных подразделений администрации президента, представителей центральных государственных органов, а также акимов Алматинской и Жамбылской областей, передаёт BaigeNews.kz.

Участники совещания доложили о работе по укреплению стабильности в сфере межэтнических отношений, взаимодействию с институтами гражданского общества, государственной информационной политике, а также реализации принципов идеологии "Закона и Порядка", выдвинутых Главой государства в Послании народу Казахстана.

По итогам совещания Государственный советник дал поручения ответственным государственным органам по приоритетным направлениям внутриполитической работы в сфере обеспечения межэтнического согласия и единства на предстоящий год.

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