Участники совещания доложили о работе по укреплению стабильности в сфере межэтнических отношений, взаимодействию с институтами гражданского общества, государственной информационной политике, а также реализации принципов идеологии "Закона и Порядка", выдвинутых Главой государства в Послании народу Казахстана.

По итогам совещания Государственный советник дал поручения ответственным государственным органам по приоритетным направлениям внутриполитической работы в сфере обеспечения межэтнического согласия и единства на предстоящий год.