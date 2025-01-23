Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов решил сменить место работы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Моя деятельность в качестве председателя маслихата Астаны VIII созыва завершена в связи с переходом на новое место работы. Я стремился руководствоваться принципами открытости, ответственности и близости к людям. В своей деятельности мы придавали большое значение прозрачности: заседания маслихата проводились в прямом эфире, а контактные данные каждого депутата были доступны жителям. Мы всегда стремились быть ближе к народу, совместно искать решения проблем и учитывать интересы каждого горожанина. В центре нашей работы неизменно стояли интересы жителей Астаны", - написал он.

Каналимов выразил благодарность всем жителям города, которые доверили ему ответственную миссию, депутатам VII и VIII созывов маслихата за слаженную совместную работу, а также акиму Астаны Женису Касымбеку и всем коллегам за поддержку и сотрудничество.