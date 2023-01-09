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Ерлан Альжан назначен заместителем председателя агентства по защите и развитию конкуренции РК. 9 Января, 11:36
532
9 Января, 11:36
532

Ерлан Альжан назначен заместителем председателя агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Распоряжением главы государства Альжан Ерлан Ибрагимулы назначен заместителем председателя агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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#Альжан Ерлан #Агентство по защите и развитию конкуренции
BaigeNews.kz
9 Января, 11:36
532
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