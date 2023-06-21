Ерлан Аккенженов назначен вице-министром энергетики нашей страны

Постановлением правительства Аккенженов Ерлан Кудайбергенович назначен вице-министром энергетики Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Ерлан Аккенженов родился в 1979 году в Алматы. Окончил Высшую школу права "Әділет", Университет "Астана".

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом в частной организации.

В 2004-2012 годах работал на руководящих должностях на предприятиях нефтегазовой отрасли.

В 2012-2016 годах работал главным менеджером, старшим управляющим директором по трейдингу в компании KMG International (Rompetrol).

С 2016 по 2022 год работал в коммерческих структурах.

С июля 2022 года по настоящее время занимал должность начальника управления маркетинга нефтепродуктов АО "НК "КазМунайГаз".