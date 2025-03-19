Ерлан Аккенженов назначен министром энергетики
Ранее Ерлан Аккенженов занимал должность вице-министра энергетики.
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Указом Главы государства Аккенженов Ерлан Кудайбергенович назначен министром энергетики Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился в 1979 году в Алматы. Окончил Высшую школу права "Әділет" (юрист-правовед), университет "Астана" (нефтегазовое дело).
Карьера
Главный специалист ТОО "Торговый дом "КазМунайГаз", г.Астана (10.06.2002 – 05.06.2003);
Главный менеджер ТОО "Торговый дом "КазМунайГаз", г.Астана (05.06.2003 – 01.10.2003);
Директор департамента экспорта нефти и нефтепродуктов ТОО "Торговый дом "КазМунайГаз", г.Астана (01.04.2004 – 21.06.2004);
Трейдер сырой нефти в Chevron Texaco Global Trading по программе "Кылыш", Великобритания (01.07.2004 – 01.02.2006);
Директор в ТН "KazMunaiGaz Singapore", г.Сингапур (01.02.2006 – 01.06.2006);
Директор департамента экспорта нефти и нефтепродуктов АО "Торговый Дом "КазМунайГаз", г.Астана (20.06.2006 – 20.03.2008);
Коммерческий директор ТОО "Казахойл Актобе", г.Актобе (14.02.2008 – 19.01.2010);
Советник генерального директора АО "ҚазМұнайГаз Өнімдері", г.Астана (06.09.2011-03.10.2011);
Директор департамента экспорта нефти и нефтепродуктов, АО "КазМунайГаз Переработка и Маркетинг", г.Астана (04.10.2011 – 04.03.2012);
Заместитель генерального директора, генеральный директор Rompetrol Bulgaria, Болгария (13.06.2013 – 12.05.2014);
Главный директор по трейдингу нефти и нефтепродуктов KMG International (Rompetrol), Румыния (13.05.2014 – 31.05.2014);
Главный директор по рознице KMG International (Rompetrol), Румыния (01.06.2015 – 30.11.2015);
Советник генерального директора KMG International (Rompetrol), Румыния (01.12.2015 – 25.03.2016);
Работа в частных структурах, связанных с переработкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов (19.09.2016 – 18.03.2020);
Начальник управления маркетинга нефтепродуктов АО НК "КазМунайГаз", г.Астана (18.07.2022 – 20.06.2023);
21.06.2023 года постановлением Правительства РК назначен вице-министром энергетики РК.
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