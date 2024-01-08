Еркин Тукумов: "Президент задал направления на 2024-й и будущие годы"

Гость программы "Важная тема" на BaigeNews.kz Еркин Тукумов, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. С ним мы обсудили главные посылы интервью Касым-Жомарта Токаева, которое он дал изданию "Egemen Qazaqstan".