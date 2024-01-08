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Еркин Тукумов: "Президент задал направления на 2024-й и будущие годы"

Сегодня, 19:38
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BaigeNews.kz Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
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Фото: BaigeNews.kz

Гость программы "Важная тема" на BaigeNews.kz Еркин Тукумов, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. С ним мы обсудили главные посылы интервью Касым-Жомарта Токаева, которое он дал изданию "Egemen Qazaqstan". 

 

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