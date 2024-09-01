Еркин Габбасов завершил выступление на Паралимпиаде в Париже
Сегодня, 22:03
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Сегодня, 22:03Сегодня, 22:03
77Фото: Паралимпийский комитет РК
Еркин Габбасов не прошёл в финал по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров сидя с опорой для обоих локтей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Паралимпийский комитет Казахстана.
Казахстанец занял 35-е место с результатом 624.3 очков. Для выхода в финал требовалось попасть в топ-8.
На этом Еркин завершает свои выступления на Паралимпийских играх. Ранее он завоевал серебряную медаль в парастрельбе из винтовки на 10 метров (R1: сидя без опоры для локтей), став первым призёром Паралимпийских игр для сборной Казахстана.
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