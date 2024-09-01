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Еркин Габбасов завершил выступление на Паралимпиаде в Париже

Сегодня, 22:03
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Паралимпийский комитет РК Сегодня, 22:03
Сегодня, 22:03
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Фото: Паралимпийский комитет РК

Еркин Габбасов не прошёл в финал по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров сидя с опорой для обоих локтей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Паралимпийский комитет Казахстана.

Казахстанец занял 35-е место с результатом 624.3 очков. Для выхода в финал требовалось попасть в топ-8.

На этом Еркин завершает свои выступления на Паралимпийских играх. Ранее он завоевал серебряную медаль в парастрельбе из винтовки на 10 метров (R1: сидя без опоры для локтей), став первым призёром Паралимпийских игр для сборной Казахстана.

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