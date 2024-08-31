Еркин Габбасов принёс Казахстану первую медаль Паралимпиады-2024

Стрелок Еркин Габбасов стал серебряным призёром Паралимпиады в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров Еркин Габбасов продемонстрировал выдающийся результат — 247,7 очка, что позволило ему завоевать серебряную медаль.

Золото завоевал спортсмен из Республики Корея с результатом 249,4 очка, а бронзовая медаль досталась представителю Дании, который набрал 226 очков.

Отметим, "серебро" Габбасова — первая медаль паралимпийской сборной Казахстана в Париже.