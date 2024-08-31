Еркин Габбасов принёс Казахстану первую медаль Паралимпиады-2024
Сегодня, 16:37
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Сегодня, 16:37Сегодня, 16:37
110Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета РК
Стрелок Еркин Габбасов стал серебряным призёром Паралимпиады в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.
В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров Еркин Габбасов продемонстрировал выдающийся результат — 247,7 очка, что позволило ему завоевать серебряную медаль.
Золото завоевал спортсмен из Республики Корея с результатом 249,4 очка, а бронзовая медаль досталась представителю Дании, который набрал 226 очков.
Отметим, "серебро" Габбасова — первая медаль паралимпийской сборной Казахстана в Париже.
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