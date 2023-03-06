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  • Еркебулан Дауылбаев освобождён от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития
primeminister.kz Сегодня, 12:37
132
Сегодня, 12:37
132
Фото: primeminister.kz

Еркебулан Дауылбаев освобождён от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития

Постановлением правительства Дауылбаев Еркебулан Абилханович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана согласно поданному заявлению, передаёт BaigeNews.kz.

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#Еркебулан Дауылбаев #вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:37
132
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