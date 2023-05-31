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Ергазы Жолдасов возглавил аэропорт в Астане Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45
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Ергазы Жолдасов возглавил аэропорт в Астане

Ергазы Жолдасов назначен на должность председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", передаёт BaigeNews.kz.

Приказ об этом 31 мая подписал министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее аэропорт возглавлял Даулет Хамзин.

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Сегодня, 16:45
225
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