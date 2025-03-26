Турция нацелена на амбициозные шаги в развитии высоких технологий: президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах по созданию ядерного реактора и ядерного технопарка в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TRT Haber. Об этом он сообщил 26 марта на презентации Стратегии развития промышленности и технологий до 2030 года в президентском комплексе в Анкаре.

"Мы создадим ядерный технопарк, который даст мощный импульс развитию атомной энергетики, а также разработаем отечественный модульный ядерный реактор", - отметил Эрдоган, подчеркнув важность этого проекта для турецкой экономики и технологий.

Кроме того, глава Турции а анонсировал создание Национального квантового института, который станет важным шагом для укрепления кадрового потенциала и исследовательской инфраструктуры в сфере квантовых технологий. Эрдоган также сообщил о строительстве полярной исследовательской базы в Антарктиде, куда уже были проведены девять успешных экспедиций.

Эти амбициозные планы подчеркивают стремление Турции стать ведущим игроком в области ядерных и квантовых технологий, а также укрепить свои позиции на международной научной арене.