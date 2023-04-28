Эрдоган впервые появился на публике после сообщений о недомогании

Фото: globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, об ухудшении здоровья которого стало известно вчера, впервые появился на публике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Life.ru.

Вместе с российским лидером Владимиром Путиным он принимает участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую". Лидеры, подключившиеся по видеосвязи, помахали друг другу.

Напомним, интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам резко прервали из-за того, что спикер вдруг почувствовал себя плохо.

Позже центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг версию о перенесённом им инфаркте и госпитализации.