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  • Эрдоган впервые появился на публике после сообщений о недомогании
globallookpress.com Сегодня, 06:07
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Сегодня, 06:07
634
Фото: globallookpress.com

Эрдоган впервые появился на публике после сообщений о недомогании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, об ухудшении здоровья которого стало известно вчера, впервые появился на публике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Life.ru.

Вместе с российским лидером Владимиром Путиным он принимает участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую". Лидеры, подключившиеся по видеосвязи, помахали друг другу.

Напомним, интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам резко прервали из-за того, что спикер вдруг почувствовал себя плохо.

Позже центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг версию о перенесённом им инфаркте и госпитализации.

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Сегодня, 06:07
634
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