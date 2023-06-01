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tengrinews.kz Сегодня, 17:38
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Сегодня, 17:38
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Фото: tengrinews.kz

Эрдоган пригласил Токаева в Анкару

Президент Казахстана 3 июня с рабочим визитом посетит Турцию, передает BaigeNews.kz. Касым-Жомарта Токаева пригласил в Анкару его коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

"В этот день лидер Казахстана примет участие в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении Акорды.

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Сегодня, 17:38
261
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